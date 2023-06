Große Fahrrad-Sternfahrt in Berlin: Das müssen Sie wissen

Bei der jährlichen Sternfahrt in Berlin werden am Sonntag mehr als 10.000 Radfahrer erwartet.

Berlin -Bei der traditionellen ADFC-Sternfahrt durch ganz Berlin werden am Sonntagvormittag, auch wegen des guten Wetters, weit mehr als 10.000 Teilnehmer erwartet. Auf zahlreichen Strecken fahren Radfahrer und Radfahrerinnen ab etwa 7 Uhr von Startpunkten in Brandenburg, am Stadtrand und in allen Bezirken bis zum Großen Stern in Berlin-Tiergarten. Dort sind am Nachmittag ab 14 Uhr eine Abschlusskundgebung und ein Straßenfest geplant.

Wegen der vielen Straßensperrungen müssen Autofahrer besonders am Vormittag und Mittag große Umleitungen in Kauf nehmen. Ab dem Nachmittag dürften die Strecken wieder frei sein. Die Verkehrsinformationszentrale rät, statt des Autos lieber S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen.

Ab 11 Uhr ist mit größeren Verkehrseinschränkungen im Umfeld vieler großer Straßen im Innenstadtbereich zu rechnen. Vor allem entlang der Route in Charlottenburg, Tiergarten und Neukölln – etwa am Messedamm, der Kantstraße, am Ernst-Reuter-Platz und auf Straße des 17. Juni – müssen Autofahrer mit Verzögerungen rechnen.

1. Wir empfehlen, 15 Minuten vor Abfahrt am Treffpunkt zu sein. Wenn du zwischen zwei Treffpunkten zur Demo stoßen möchtest, mittle gerne die Zeitangaben. Mit der App Critical Maps kannst du sehen, wo sich die Demo befindet. Einsteigen ist nur vor den Autobahnabschnitten möglich! pic.twitter.com/llMNVViL2f — ADFC Berlin e.V. (@ADFC_Berlin) June 3, 2023

Von 11.45 Uhr bis etwa 15 Uhr sind auch die Autobahnen A100/A113 und A115 in der Innenstadt gesperrt. Auf diesen zwei längeren Streckenabschnitten fahren dann Tausende Menschen mit ihren Rädern auch über die gesperrte Autobahn.

ADFC-Sternfahrt in Berlin: So können sie selbst mitfahren

Wer sich der fahrenden Demo anschließen möchte, macht dies am besten an einem der insgesamt 69 Treffpunkte in der Stadt. Eine Anmeldung vorher ist nicht notwendig. „Wir empfehlen 15 Minuten vor Abfahrt am Treffpunkt zu sein“, rät der ADFC. Einsteigen könne man jedoch ausschließlich vor den Autobahnabschnitten – also spätestens am S-Bahnhof Wannsee, am Treptower Park, an der Blaschkoallee oder an der Station Alt-Tempelhof. Für Familien mit Kindern gibt es auch zwei kürzere Kinderrouten.

Die Sternfahrt ist eine Demonstration des Fahrradclubs ADFC, der von der Landespolitik eine „Verkehrswende“ fordert. Das Motto lautet: „Viva la RADvolution“. Fahrradfahren in der Hauptstadt soll demnach „für alle bequem, komfortabel und sicher“ gemacht werden. „Wir wollen Schulstraßen, geschützte Fahrradwege und verkehrsberuhigte Kieze“, sagte ein Sprecher der Organisation dem RBB. All das werde vom Straßenverkehrsgesetz in seiner jetzigen Form verhindert.