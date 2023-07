Traditionelles Fest „Bunter Hering“ in Frankfurt wird grüner

Frankfurt (Oder) -Frankfurt (Oder) setzt bei seinem traditionellen Hansestadtfest „Bunter Hering“ auf mehr Nachhaltigkeit. Dazu gehören in diesem Jahr unter anderem ein kostenfreier ÖPNV in der Innenstadt und Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Der „Bunte Hering wird grüner“, erklärte Festmanager Robert Reuter. Das traditionelle Stadtfest findet vom 7. bis zum 9. Juli statt. Es ist das größte Fest der Region und findet sowohl in Frankfurt (Oder) als auch in der polnischen Partnerstadt Słubice statt. Internationale und nationale Musikgruppen werden erwartet.

Für mehr Nachhaltigkeit arbeitet die Stadt mit Unternehmen wie der Frankfurter Brauerei und den Stadtwerken zusammen. Bier werde in Getränkebechern ausgeschenkt, die biologisch abbaubar und kompostierbar seien, hieß es. Die Stadtwerke würden sämtliche Anlagen für das Fest zum Ökostromtarif auf Grundlage von erneuerbaren Energien beliefern. Gästen aus dem Umland werde ein kostenfreier Shuttle-Service der Stadtverkehrsgesellschaft mit Bus und Bahn in die Innenstadt angeboten. Extra eingerichtete Parkplätze am Spitzkrug, dem Messegelände und in der Birkenallee stünden zur Verfügung.

Auf das Fest wird an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) auf besondere Art eingestimmt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt wird zu einem gemeinsamen Yoga-Erlebnis in der St.-Marien-Kirche eingeladen. Angeleitet wird die Stunde von einer ausgebildeten Yoga-Lehrerin. Eine Lichtinstallation soll die Veranstaltung begleiten. Benötigt werden laut Stadt eine eigene Yoga-Matte und bequeme Kleidung.