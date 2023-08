Tragischer Unfall: Jäger schießt sich aus Versehen ins Bein und stirbt

Ein Jäger hat sich in Mecklenburg-Vorpommern selbst angeschossen und getötet. Der 60-Jährige rief daraufhin am Samstagabend noch seine Frau an und sagte ihr, dass er sich ins Bein geschossen habe, bestätigte am Sonntag ein Polizeisprecher. Die Frau alarmierte daraufhin gegen 22 Uhr per Notruf die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen.

Nach Angaben der Polizei kannte sie jedoch den genauen Standort nicht. Demnach war eine großangelegte Suche mit Rettungsdienst, Polizei, Freiwilliger Feuerwehr und der Besatzung eines Hubschraubers angelaufen. Der Jäger aus dem Amtsbereich Ribnitz-Damgarten sei leblos an einem Feldrand gefunden worden. Nach Informationen der Bild-Zeitung lag er zwischen einem Hochsitz und einem Auto, welches direkt daneben stand.

Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Der Mann starb noch am Unglücksort. Er war offenbar verblutet. Ob sich der Schuss oben auf dem Ansitz, beim Herunterklettern oder am Boden gelöst hatte, ist derzeit noch unklar.