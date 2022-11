Tram fährt Kind an: 12-Jähriger kommt schwer verletzt in Klinik

Ein 12-jähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn am Montagabend schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, überquerte der Junge bisherigen Erkenntnissen nach gegen 18.25 Uhr in der Landsberger Allee, Höhe Pyramidenring, die Gleise einer Straßenbahn. Dabei sei das Kind von einem herannahenden Zug der Linie M6 erfasst worden, der stadtauswärts fuhr.

Der 12-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen im Gesicht und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 35 Jahre alte Tram-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.