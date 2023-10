Bei einem Unfall in Berlin-Wedding ist ein Fußgänger von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei der Berliner Zeitung sagte, war der Fußgänger an der Kreuzung Osloer Straße/Schwedenstraße am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, bei Rot über die Ampel gelaufen.



Der Fahrer der Linie M13 konnte nicht mehr bremsen. Der 37-jährige Fußgänger erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen in die Klinik. Der Tramfahrer musste mit einem Schock ambulant behandelt werden.