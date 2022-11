Am Dienstagabend wurde ein Fußgänger von einer Tram erfasst worden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf.

Tram-Unfall in Berlin-Karlshorst: Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist in Berlin-Karlshorst ein 31-Jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, überquerte der Fußgänger am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr die Gleise auf der Treskowallee und wurde dabei von der Tram erfasst. Der 54-jährige Straßenbahnfahrer war trotz abgesetztem Warnsignal und eingeleiteter Sofort-Bremsung machtlos.

Der Fußgänger erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, weshalb alarmierte Rettungskräfte ihn laut Berliner Polizei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock

Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant am Ort behandelt. Die Treskowallee war zwischen Waldowallee und Marksburgstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 19.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Immer wieder kommt es zu schweren Tramunfällen in Berlin. Erst am Freitag wurde ein Mädchen tödlich verletzt.