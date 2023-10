Tram-Unfall in Prenzlauer Berg: Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Tram ist ein Radfahrer am Samstagabend in Berlin-Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung bestätigte, kam es gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Danziger Straße, Ecke Diesterwegstraße zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde nicht unter der Bahn eingeklemmt, zog sich aber durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzt in die Klinik gefahren. Ob es sich bei dem Verletzten um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Die Unfallursache wird noch von der Polizei ermittelt.