Tramunfall in Prenzlauer Berg: Fußgängerin von M4 angefahren

Eine Frau ist am Mittwoch in Prenzlauer Berg mit einer Straßenbahn der Linie M4 zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr. Dabei wurde die 53-Jährige verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Fußgängerin versucht haben, den Fußgängerübergang der Straßenbahnlinie M4 an der Otto-Braun- Ecke/Barnimstraße zu passieren, ohne dabei die herannahende Tram zu bemerken. Der 41-jährige Straßenbahnfahrer leitete laut den Angaben sofort eine Gefahrenbremsung ein, erfasste die Frau aber trotzdem.

Die Fußgängerin erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper sowie an den Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.