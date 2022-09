Tessa Ganserer, eine von zwei Transfrauen im Deutschen Bundestag, ist bereits zweimal Opfer von tätlichen Angriffen geworden. Dem Spiegel sagte die Grünen-Politikerin: „In zwei brenzligen Situationen hatte ich Glück, dass ich nicht allein unterwegs war. Freund:innen von mir sind dazwischengegangen, sodass ich entkommen konnte.“ In Münster wurde ein Transmann vor einigen Tagen attackiert und tödlich verletzt.

Seid ihrem Coming-out werde sie in den sozialen Medien mit Häme, Hass und sogar Drohungen überschüttet, so Ganserer. Ihr werde die Geschlechtszugehörigkeit in Abrede gestellt.

Polizei Berlin: 645 trans- und homophobe Delikte im Jahr 2021

Die Zahl der homo- und transphoben Straftaten ist im Jahr 2021 gestiegen. In Berlin zählt die Polizei allein 645 trans- und homophobe Delikte. Das Schüren der Angst vor transgeschlechtlichen Menschen komme vor allem von der rechten Seite, sagt Tessa Ganserer. „Und das funktioniert besonders gut, weil aufgrund mangelnder Aufklärung viel Unwissenheit existiert, Transgeschlechtlichkeit vielen Menschen fremd ist und trans Personen oft als solche erkennbar sind.“

Unwissenheit und mangelnde persönliche Begegnungen seien immer ein guter Nährboden für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Der Hass, der im Netz gesät werde, entlade sich auf der Straße in realer Gewalt, so die Politikerin.

Das will die Ampel für Transmenschen tun

Im Spiegel führt Ganserer aus, was die Regierung in Zukunft für die Akzeptanz von Transmenschen plant: „Die Ampelkoalition wird transgeschlechtliche Menschen, die durch das Transsexuellengesetz in ihren Grundrechten verletzt wurden, entschädigen – mit dem Selbstbestimmungsgesetz, einem nationalen Aktionsplan und den nötigen finanziellen Mitteln für Akzeptanzarbeit.“