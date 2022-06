Vetschau - Ein Transporter ist am Dienstagabend auf der Autobahn 15 bei Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Brandursache stehe noch nicht fest. Demnach könne auch ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Der Transporter sei völlig ausgebrannt. Wegen der Löscharbeiten wurde die Autobahn zwischen Cottbus und Vetschau in Fahrtrichtung Berlin zwischenzeitlich voll gesperrt.