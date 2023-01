Trauer um Netflix-Star: „Lupin“-Schauspieler Adama Niane gestorben

Der französische Schauspieler Adama Niane, den das deutsche Publikum unter anderem aus der Netflix-Serie „Lupin“ als Bösewicht Leonard Kone kennt, ist tot. Wie die französische Zeitung Le Parisien berichtet, starb Niane am vergangenen Samstag im Alter von gerade einmal 56 Jahren. Die Zeitung beruft sich auf seine Familie. Die Todesursache ist bislang noch unklar.

Omar Sy, der in „Lupin“ die Hauptrolle des Trickbetrügers Assane Diop verkörpert, trauert um seinen Kollegen. Sy, der auch im Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ zu sehen ist, schrieb auf Twitter: „Ich sende den Angehörigen von Adama Niane, einem großartigen Schauspieler, an dessen Seite ich die Chance und das Vergnügen hatte, zu spielen, mein tief empfundenes Beileid. Ein Mann von seltenem Wohlwollen … Möge seine Seele in Frieden ruhen.“