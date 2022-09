Elizabeth II. war eine Königin der Superlative und auch die Trauer um sie nimmt riesige Dimensionen an. Am Freitag wollten so viele Menschen in London von der Queen Abschied nehmen, dass die Behörden den Zugang zur Warteschlange sperren mussten. Am Samstag werden die acht Queen-Enkel die Totenwache halten. Und laut einem Bericht sollen internationale Regierungsmitglieder gemeinsam in Bussen zum Begräbnis der Queen reisen. Das sind die Neuigkeiten.

Kilometerlange Schlange: Wartezeit 14 Stunden

Wegen des enormen Andrangs durften sich am Freitag in London vorerst keine weiteren Trauernden in die Warteschlange stellen, um von der in Westminster Hall aufgebahrten Queen persönlich Abschied zu nehmen. Dies gelte für mindestens sechs Stunden, erklärte die Regierung.

In dem Park am Ende der Warteschlange sei kein Platz für weitere Menschen mehr, teilte die Regierung am Freitagvormittag mit. Dennoch strömten weiter Menschen zum Ende der Warteschlange.

imago/Future Image Menschenschlange vor der Westminster Hall.

Elizabeth II. war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. Am Dienstag wurde ihr Sarg nach London gebracht, seit Mittwoch ist er in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Schon Tage vorher hatte sich eine lange Schlange vor dem Aufbahrungsort gebildet, bis Freitagmorgen wuchs sie auf rund acht Kilometer an. Die Wartezeit betrug damit mindestens 14 Stunden.

Charles III. schließt landesweite Rundreise ab

Derweil schloss der neue britische König seine Reise durch alle Landesteile mit einem Besuch in Wales ab. Nach einem konfessionsübergreifenden Gottesdienst mit Charles III. und seiner Frau Camilla in der Llandaff-Cathedral in der walisischen Hauptstadt Cardiff sangen zahlreiche Menschen die Nationalhymne „God save the King“. Charles III. zeigte sich erneut bürgernah und schüttelte zahlreiche Hände.

Im Anschluss standen Treffen mit walisischen Abgeordneten und Regierungschef Mark Drakeford auf dem Programm. Im Vorfeld war mit Protesten gegen den neuen König und die Monarchie gerechnet worden.

AP/Jacob King König Charles III. in Wales.

Protest in Wales, Messerattacke in London

Regierungschef Drakeford, der bekennender Befürworter einer Republik ist, bemühte sich allerdings, der Kritik nicht viel Raum zu geben. „Ich denke nicht, dass das die Woche ist, in der diese Debatte aufkommen muss, aber die Menschen haben dieses Recht“, sagte er der BBC. Am Cardiff Castle hielten beim Eintreffen des Königs ein paar Demonstranten Banner mit Aufschriften wie „Schafft die Monarchie ab“ oder „Bürger nicht Untertan“ in die Höhe.

Viele Waliser kritisieren, dass Charles kurz nach dem Tod der Queen den Titel Prince und Princess of Wales an seinen ältesten Sohn William und dessen Frau Kate weitergab. Die Kritiker sind der Ansicht, der Titel müsse von Walisern getragen oder abgeschafft werden. In einer Online-Petition sprachen sich bis Freitag mehr als 28.000 Menschen für die komplette Abschaffung des Titels Prince of Wales für den britischen Thronfolger aus.

Nach seinem Besuch in Wales wollte Charles III. am Abend mit seinen drei Geschwistern am Sarg der Queen noch einmal von seiner Mutter Abschied nehmen. Die Totenwache soll den Palast-Planungen zufolge 15 Minuten dauern.

Die Trauerfeierlichkeiten werden von einem riesigen Sicherheitsaufgebot begleitet. Für Beunruhigung sorgte am Freitagmorgen ein Messerangriff im Zentrum von London, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Einer von ihnen habe „lebensverändernde“ Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Auch der Angreifer kam ins Krankenhaus. Einen Terrorhintergrund schloss die Polizei aus.

Enkel der Queen halten am Samstag Totenwache am Sarg

Die acht Enkel von Queen Elizabeth II. halten am Samstagabend eine 15-minütige Totenwache am Sarg ihrer Großmutter. Thronfolger Prinz William werde am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf Palast-Quellen. Auf Wunsch ihres Vaters König Charles III. werden beide Brüder ihre Militäruniform tragen. Bei den bisherigen Zeremonien hatte Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegensatz zu seinem Bruder einen Gehrock angehabt - er musste seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.

Die übrigen Enkelinnen und Enkel würden formelle schwarze Anzüge beziehungsweise Kleider tragen, hieß es. Zu Williams Seite sollen die Kinder von Queen-Tochter Prinzessin Anne, Zara Tindall und Peter Phillips, stehen. Die Töchter von Prinz Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, flankieren Harry. Auf Höhe der Sarg-Mitte positionieren sich die jüngsten Queen-Enkel, Lady Louise und Viscount Severn, die Kinder von Prinz Edward. Die Enkelkinder seien sehr darauf bedacht, der toten Königin ihre Aufwartung zu machen, hieß es.

Internationale Trauergäste wohnen Staatsakt bei

Die Trauerfeier für die Queen, das erste Staatsbegräbnis in Großbritannien seit mehr als 60 Jahren, findet am Montag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dazu werden rund 2000 Gäste erwartet, darunter hochrangige Mitglieder anderer Königshäuser und Staatsoberhäupter aus aller Welt wie US-Präsident Joe Biden, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito.

Der 85 Jahre alte Papst Franziskus lässt sich vom Vatikan-Außenminister Paul Gallagher vertreten, wie der Kirchenstaat am Freitag mitteilte. Die Beisetzung von Elizabeth II. findet am Montagabend im Familienkreis auf Schloss Windsor statt.

Bericht: Regierungen reisen gemeinsam in Bussen zum Begräbnis – große Kritik

Aus logistischen Gründen sollen der japanische Kaiser Naruhito, europäische Monarchen sowie Staats- und Regierungschefs Medienberichten zufolge mit Bussen zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in London anreisen. Es werde nur sehr wenige Ausnahmen geben, etwa für US-Präsident Joe Biden und den israelischen Präsidenten Izchak Herzog, berichtete die BBC.

Das Onlineportal Politico schrieb am Freitag, Top-Gäste wie die Könige von Belgien, Spanien, Schweden und den Niederlanden, aber auch Staatschefs und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würden von einem geheimen Treffpunkt im Westen der britischen Hauptstadt aus mit Luxusbussen zur Westminster Abbey gefahren. Es werde erwartet, dass auch der japanische Kaiser und seine Ehefrau Kaiserin Masako, deren Besuch als besondere Ehre gilt, in einen Bus einsteigen. Gegen die Vorgabe rege sich aber erhebliche Kritik, so Politico.

Der BBC zufolge verteidigten die Organisatoren die Regelung. „Es geht nicht um Fahrzeuge. Es geht darum, sicherzustellen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind“, zitierte der Sender einen britischen Regierungsbeamten. „Rechnen Sie nach, sie können einfach nicht in separaten Autos kommen.“

Parlamentspräsident soll chinesische Delegation von Sarg-Schau ausgeschlossen haben

Laut BBC sind etwa 300 Regierungsmitarbeiter rund um die Uhr mit den Vorbereitungen für den Staatsakt am Montag beschäftigt, die dafür aus verschiedenen Ministerien und Behörden abgezogen wurden.

Staats- und Regierungschefs dürfen lediglich eine weitere Person mitbringen, größere Delegationen sind nur den Mitgliedern des Staatenbundes Commonwealth vorbehalten. Deshalb werde auch nicht damit gerechnet, dass die früheren US-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump anreisen. Am Sonntag gibt König Charles III. einen Empfang im Buckingham-Palast.

Zudem sollen Staats- und Regierungschefs auf Wunsch den geschlossenen Sarg der Queen sehen können, der noch bis zum frühen Montagmorgen in der Westminster Hall im britischen Parlament aufgebahrt steht. Parlamentspräsident Lindsay Hoyle soll die chinesische Delegation aber davon ausgeschlossen haben. Grund sind chinesische Sanktionen gegen mehrere britische Parlamentarier, nachdem Großbritannien zunächst Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang verhängt hatte. Hoyle hat auf dem Parlamentsgelände das Hausrecht.