Trauzeugen-Affäre: Habeck überprüfte auch Staatssekretär Kellner

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat in der Affäre um angebliche Vetternwirtschaft auch seinen parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner überprüfen lassen. Dies teilte das Ministerium der Bild-Zeitung auf deren Anfrage mit.

Die Überprüfung geschah demnach im Zuge der sogenannten Trauzeugen-Affäre um den ehemaligen Staatssekretär Patrick Graichen. Habeck versetzte den 51-Jährigen in den einstweiligen Ruhestand, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass Graichen ein Projekt für den Umwelt-Verein BUND als förderwürdig einstufte, bei dem seine Schwester im Vorstand sitzt.

Weiterer Staatssekretär von Robert Habeck im Verdacht

Graichen ist der Schwager von Michael Kellner. Untersuchungen ergaben laut dem Bild-Bericht allerdings, dass Kellner „nicht mit Aufträgen oder Zuwendungen an das Öko-Institut bzw. Zuwendungen den BUND befasst war“.

Neben Patrick Graichen rückte zuletzt auch der für Start-ups zuständige Staatssekretär Udo Philipp in den Fokus. Er soll an der Berufung eines Beraters beteiligt gewesen sein, in dessen Fonds er zuletzt investiert hatte. Laut Business Insider geht es um Sebastian Böhmer, einen der Gründer von First Momentum Ventures, einem Investmentfonds, in dem auch Geld von Philipp steckt.

Im August 2022 berief Habeck ihn in den Beirat Junge Digitale Wirtschaft, der den Minister unter anderem zu Wachstumsbedingungen von Start-ups berät. Ob Philipp den Wirtschaftsminister auf die geschäftliche Verbindung aufmerksam machte, ist unklar.