Logistik-Hubs für Ukraine: Australien stationiert Militär in Deutschland

Australien wird sich an der Versorgung der Ukraine mit militärischer und humanitärer Hilfe beteiligen. Dafür sollen ein Militärflugzeug und bis zu 100 australischen Soldaten und zivile Mitarbeiter in Deutschland stationiert werden. Das sagte der australische Premierminister Anthony Albanese am Montag bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Das Flugzeug vom Typ E-7A Wedgetail soll die multinationalen Logistik-Hubs für die Ukraine überwachen, für sechs Monate in Deutschland stationiert werden und im europäischen Luftraum operieren. Bei der Maschine es sich um eine für die Einsatzleitung und Überwachung ausgebaute Boeing 737, die knapp 34 Meter lang ist und eine Reichweite von 7040 Kilometern hat.

Die Stationierung zeige, „dass Australien sich für die Aufrechterhaltung einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung einsetzt“, sagte Albanese. „Dieser Beitrag ist sehr bedeutend.“ Der Premierminister dankte Deutschland dafür, die australischen Soldaten aufzunehmen.

Australien ist ein enger Partner Deutschlands, aber kein Mitglied der Nato. Scholz sprach von einem „guten“ und „bemerkenswerten“ Schritt. Die „sehr massive“ australische Unterstützung sei „sehr wichtig“ für die Ukraine.