Trennungsgrund Inflation? - Hohe Preise sorgen für Frust Die Strom- und Gaspreise sind hoch, beim Einkaufen kann man viel Geld im Supermarkt lassen - Energiekrise und Inflation stellen viele Familien vor große Hera... Taylan Gökalp , dpa

ARCHIV - Kann sich eine finanzielle Abhängigkeit auf die Beziehung auswirken? Mitunter ja. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Wenn das Geld knapp ist, können die Nerven schon mal blank liegen. Das gilt vor allem in Zeiten von Inflation und Energie-Krise. Die hohen Strom- und Gaspreise reißen mitunter tiefe Löcher in die Geldbeutel der Republik, und die Preissteigerung ist schon lange an der Supermarktkasse zu spüren.