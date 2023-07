Bärin verfolgt zwei Männer in Trentino – einer verletzt

In Trentino in Norditalien ist ein Mann bei einer Begegnung mit einer Bärin verletzt worden. Auf einer Wanderung in der Nähe der Gemeinde Roncone westlich des Gardasees stießen zwei Jäger am Sonntag auf eine schlafende Bärin mit einem Jungtier, die von den beiden geweckt wurde. Die Bärin verfolgte anschließend die Männer, einer der beiden verletzte sich auf der Flucht.

Er sei auf einen Baum geklettert und heruntergestürzt, weil ihn die Bärin mit einer Pranke erwischt habe. Beim Sturz auf einen Stein habe er sich eine Rippenprellung zugezogen. Die Bärin habe von ihm abgelassen und sich entfernt.

Immer wieder Begegnungen mit Bären in Trentino

Die Trentiner Forstbehörde leitete Untersuchungen ein. So wurden etwa DNA-Proben in der Gegend der Begegnung entnommen, um die Identität des Tieres zu klären und zu prüfen, ob es sich um ein als „problematisch“ eingestuftes Tier handelt. Weitere Schritte wie etwa die Tötung würde der Provinz zufolge dann geprüft.

Immer wieder kommt es im Trentino zu Begegnungen mit Bären. Erst Anfang April war in der Gegend ein Jogger von einer Bärin attackiert und getötet worden. Seitdem tobt eine Debatte über das Zusammenleben von Bär und Mensch.