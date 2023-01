Treppenhausbrand: Ermittlungen wegen Brandstiftung Nach dem Feuer in einem Treppenhaus im Berliner Stadtteil Französisch Buchholz ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen in... dpa

Berlin -Nach dem Feuer in einem Treppenhaus im Berliner Stadtteil Französisch Buchholz ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen, Hinweise auf ein politisches Motiv gibt es bislang nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ein Brandkommissariat ermittelt, der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz habe von dem Fall Kenntnis. Das Wohnhaus in der Bahnhofstraße dient laut Polizei teilweise auch Geflüchteten als Unterkunft.