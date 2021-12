Berlin - Die Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain, eine der wichtigsten Spreequerung in Berlin, ist seit dem frühen Montagmorgen komplett gesperrt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, haben die Tragfähigkeitssensoren in der verbliebenen alten Brückenhälfte ausgelöst. Das Betonbauwerk aus dem Ende der 1960er-Jahre ist nicht nur für Kraftfahrzeuge gesperrt, auch Radfahrer und Fußgänger dürfen es vorerst nicht mehr nutzen. Die Spree ist in diesem Bereich für den Schiffsverkehr ebenfalls nicht mehr nutzbar. Auf den Hauptverkehrsstraßen rund um die Elsenbrücke staut sich der Verkehr. Autofahrer müssen mit etwa einer Stunde Verzögerung rechnen.

Unser Lagezentrum meldet, dass die Tragfähigkeitssensoren der #Elsenbrücke am #Treptow​er Park ausgelöst haben. Die Brücke wurde bis auf weiteres komplett gesperrt.

Unser Lagezentrum meldet, dass die Tragfähigkeitssensoren der #Elsenbrücke am #Treptow​er Park ausgelöst haben. Die Brücke wurde bis auf weiteres komplett gesperrt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 13, 2021

Ein Blick auf die Lagekarte der Verkehrsinformationszentrale Berlin zeigt, dass es auf dem Straßenzug Alt-Treptow/Puschkinallee, auf der Schlesischen Straße, der Warschauer Straße und der Stralauer Allee nicht vorangeht. Das zeigt, dass die Kraftfahrer auf die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain ausweichen. Dort gibt es allerdings nur noch jeweils einen Fahrstreifen pro Richtung, weil auf beiden Seiten breite Radfahrstreifen markiert worden sind.

Betroffen von der jetzigen Sperrung, die den Stau auslöst, ist der verbliebene westliche Überbau der alten Elsenbrücke, die von 1965 bis 1968 gebaut worden war. Die östliche Brückenhälfte ist abgerissen worden, nachdem am 30. August 2018 ein Riss im Beton entdeckt worden war. Seine Länger betrug rund 28 Meter, die Breite bis zu 1,8 Millimeter, die Tiefe neun bis 14 Zentimeter. Fachleute sprachen von einem Totalschaden. Ein Teil der 516 Seile aus Hennigsdorfer Stahl, die in dem Hohlkasten für Stabilität sorgen sollten, war in jenem heißen Sommer offenbar gerissen.

Die gesperrte Elsenbrücke führt schon jetzt in der weiteren Umgebung zu #Stau. Als Ausweichstrecke wird vor allem die #Oberbaumbrücke benutzt. Bitte wesentlich längere Zeit einplanen ➡️https://t.co/NrPcjZ6k6J pic.twitter.com/qS3WMITfOd — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) December 13, 2021

Behelfsbrücke ist fertig: Wann wird sie freigegeben?

Die Senatsverkehrsverwaltung ließ die schadhafte Brückenhälfte abreißen. Der Verkehr wurde in beiden Richtungen auf dem westlichen Brückenüberbau konzentriert. Er wird sorgfältig überwacht wird. Im Innern wurden Mikrofone installiert, die bei einem ungewöhnlichen Geräusch anschlagen würden. Es gibt auch Tachymeter, die sich bemerkbar machen, wenn etwas in Bewegung gerät. Alle zwei Wochen nehmen Prüfer das Bauwerk aus DDR-Zeiten per Augenschein unter die Lupe, unter anderem von einem Inspektionsschiff aus. Bisher seien „einige kleine Risse“ entdeckt worden, hieß es im September. „Aber wir können die Elsenbrücke weiterhin unter Verkehr halten.“ Das ist nun erst einmal nicht mehr möglich. Der Senat lässt das Ausmaß der in der Nacht zu Montag gemeldeten Schäden prüfen.

An der Stelle der abgerissenen östlichen Brückenhälfte ist inzwischen ein provisorischer Spreeübergang entstanden. Das knapp 1400 Tonnen schwere Fachwerk-Brückenpuzzle besteht aus mehr als 3000 Einzelteilen, die von rund 20.000 Schrauben zusammengehalten werden. Zwei Überbauten, jeweils 168 Meter lang, werden künftig vorübergehend den Verkehr aufnehmen. Wie bislang wird es in Richtung Treptow zwei Fahrstreifen für Autos geben, nach Friedrichshain einen. Für Radfahrer wird ein Zwei-Richtungs-Radweg markiert, für Fußgänger an das Brückenprovisorium ist inzwischen außen ein Gehwegkonstruktion ebenfalls aus Stahl angehängt worden.

Bislang hieß es, dass das Brückenprovisorium Ende 2021 oder Anfang 2022 für den Verkehr freigegeben werden soll. Dann ist geplant, den alten westlichen Überbau abzureißen. Danach kann der Bau der endgültigen neuen Elsenbrücke beginnen. 2028 soll die neue Spreequerung zwischen Treptow und Friedrichshain fertig sein.