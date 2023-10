Die Polizei hat am Sonntagabend in einer Wohnung in Treptow-Köpenick zwei Leichen entdeckt. Gegen 12.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung in der Köpenicker Landstraße die leblosen Körper einer 69-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Sohnes, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Beide Körper wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge von Totschlag mit anschließender Selbsttötung aus. Details wurden zunächst nicht bekannt. Die Leichen sollen an diesem Montag obduziert werden. Besorgte Bekannte der Familie hätten die Einsatzkräfte am Sonntagmittag alarmiert, hieß es weiter. Bei der Durchsuchung der Wohnung im Stadtteil Plänterwald fanden die Beamten die beiden Menschen tot auf.

Einen mutmaßlichen erweiterten Suizid hatte es erst Mitte Oktober, ebenfalls in Berlin-Köpenick gegeben. Opfer war damals ein elfjähriges Mädchen. Großmutter und Mutter des Kindes sollen nach dem gewaltsamen Tot des Mädchens versucht haben, sich selbst zu töten. Die Mutter überlebte schwer verletzt. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

