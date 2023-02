Mehrere Täter versuchten, am Montagabend einen Geldautomaten zu knacken. Sie wurden offenbar gestört. Polizei und Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern.

Treptow-Köpenick: Täter wollen Geldautomat in die Luft sprengen

Bisher unbekannte Täter haben am Montagabend gegen 22.30 Uhr versucht, in der Straße Alt-Müggelheim im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick einen Geldautomaten in die Luft zu sprengen. Offenbar wurden die Täter gestört. Herbeigeeilte Polizisten konnten laut ersten Zeugenberichten nur noch den aufgebrochenen Automaten feststellen, die Täter flohen. Auch eine Nahbereichsabsuche blieb ohne Erfolg.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, um eventuell eingeleitete Gase oder Flüssigkeiten zu messen. Das Messgerät der Berliner Feuerwehr schlug aus. Die Täter hatten ein unbekanntes, schweres Gas in den Automaten gefüllt Nun wurde der Bereich für den Straßenverkehr gesperrt. Nach rund 60 Minuten wurde erneut gemessen. Das Gas verflüchtigte sich. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Überwachungskamera eines Blumenladens, der genau an der Sparkasse angrenzt, wurde wohl von den Tätern abgeklebt. Somit wurde verhindert, dass das eventuelle Fluchtfahrzeug und die Personen zu erkennen wären. Eine Detonation hätte wohl schwere Schäden an dem Gebäude, welches wohl aus den späten 19 Jahrundert stammt, hervorgerufen.