Tausende Berliner Baumnummern werden jährlich gestohlen

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick steht vor einem Rätsel: Wer stiehlt jedes Jahr Tausende Baumnummern im Bezirk? Durch „Nummernschilder“ werden die Bäume in einem Informationssystem erfasst. Standort, Zustand des Baumes, all das lässt sich anhand der Baumplaketten kontrollieren und aktualisieren. In Treptow-Köpenick verschwinden jedoch durchschnittlich bis zu 8000 dieser Baumnummern pro Jahr, wie das Bezirksamt am Mittwoch mitteilte. Das verursache Kosten in Höhe von etwa 3500 Euro.

„Fehlende Baumnummern erschweren den Baumkontrolleurinnen und -kontrolleuren des Straßen- und Grünflächenamts die Arbeit erheblich und verursachen unnötige Kosten“, sagte die Bezirksstadträtin für Grünflächen, Claudia Leistner (Grüne). „Dass die Bäume im Bezirk kontrolliert und gepflegt werden können, sollte angesichts des Klimawandels in unser aller Interesse sein.“ Die Plaketten seien essenziell. Nur so können Kontrolleure und beauftragte Firmen die Bäume eindeutig und schnell identifizieren und entsprechende Arbeiten durchführen.

Baumnummern verschwinden besonders in der Wuhlheide und Treptower Park

Zuletzt sollen wieder 40 Baumnummern in der Odernheimer Straße in Müggelheim entwendet worden sein. Am häufigsten betroffen sind Bäume in der Wuhlheide und im Treptower Park, aber auch in anderen Grünanlagen. Auch auf Schulhöfen fehlen häufig Plaketten an den Bäumen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Weiter teilte das Bezirksamt mit: „Die Nägel, mit denen die Plaketten am Baum befestigt sind, schaden dem Baum nicht – solange die Schilder nicht immer wieder entfernt werden und dementsprechend laufend neu angebracht werden müssen“. Mitarbeitende im Treptower Park oder anderen Grünanlagen müssen deshalb in einigen Fällen Bäume mit Farbe markieren. Das ermögliche die Orientierung in Gehölz- und Baumflächen ohne geschlossenes Wegenetz. In manchen Bereichen sei das notwendig, „da noch nicht alle Bäume mit einem digitalen GPS-Punkt ausgestattet sind“, so das Bezirksamt.

Bezirksamt Treptow-Köpenick bittet Bürger um Hilfe

Doch auch diese Markierungen werden immer wieder von Unbekannten mit dunkler Farbe übermalt. Das Bezirksamt gehe davon aus, dass einige Bürgerinnen und Bürger befürchten, die markierten Bäume könnten gefällt werden. „Dies ist nicht der Fall“, heißt es in der Mitteilung. Das Bezirksamt und das Straßen- und Grünflächenamt bittet die Bürgerinnen und Bürger daher um Unterstützung.