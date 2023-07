Treptow: Mann bewirft Passanten mit Blumenkübeln, Polizei tritt Tür ein

Ein Mann beleidigt und attackiert Passanten in Berlin-Treptow vom Fenster aus. Die Polizei und der Rettungswagen müssen kommen. Es ist nicht sein erster Ausraster.

Der Mann, der in der Elsenstraße Blumenkübel auf Passanten beworfen hat, kurz nach der Tat. Morris Pudwell

Ein offenbar unter Drogen stehender Mann hat in Berlin-Treptow von einer Wohnung aus Passanten beleidigt und sie mit Blumenkübeln beworfen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 21 Uhr in der Elsenstraße.

Die Blumenkübel waren am Gitter eines französischen Balkons festgemacht. Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei. Der Mann wurde am Fenster aufgefordert, die Wohnung zu verlassen.

Zum Glück wird niemand verletzt

Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam, traten die Polizisten kurzerhand die Tür ein und nahmen den Mann fest. Unter massiven Widerstand wurde der Mann in einen angeforderten Rettungswagen gebracht. Glücklicherweise wurde niemand bei der Attacke verletzt.

Dies soll nicht der erste Ausraster gewesen sein. In Vergangenheit soll er schon häufig Bewohner des Hauses bedroht haben, hieß es vor Ort. Nach Angaben der Bewohner soll er schon einmal sogar einen Eimer, gefüllt mit Urin und Wasser, aus dem Fenster auf Kinder gekippt haben. Ein Vater fahre morgens sein Kind mit dem Auto zur 500 Meter weit entfernten Schule, weil er Angst habe.