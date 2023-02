Tresor gestohlen: Berliner Polizei fahndet nach diesen Männern

Die Verdächtigen sollen im Juli 2022 in einen Supermarkt am Alexanderplatz eingedrungen und den Tresor entwendet haben.

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Ihnen wird vorgeworfen, am 4. Juli 2022 in das Lebensmittelgeschäft „American Food for you“ in der Dircksenstraße in Berlin-Mitte eingedrungen und den Tresor entwendet zu haben.

Die Polizei Berlin fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat am 4. Juli 2022 zwischen 00.45 Uhr und 00.55 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in den „American Food for you“-Store, Dircksenstr. 97, 10178 Berlin gemacht?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Polizei Berlin

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 unter den Telefonnummern 030 4664572116 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder 030 4664571100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.