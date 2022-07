Es sollte eine witzige Wette unter Männern sein. Doch für einen von ihnen endete der Spaß tödlich. In Südafrika hat sich ein 30-Jähriger am Sonntagabend von seinen Freunden zu einer Trink-Challenge überreden lassen, berichtet die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf lokale Medien. Demnach ging es bei der Wette darum, wer eine Flasche Jägermeister am schnellsten austrinken konnte. Dem Gewinner winkten 200 Rupien, also umgerechnet knapp 12 Euro, sagte ein Polizeisprecher demnach.

Der Mann schaffte es zwar, eine Flasche Jägermeister in weniger als zwei Minuten auszutrinken. Aber schon während des Wettkampfes bekam er offenbar gesundheitliche Probleme. Ein Video auf Twitter zeigt, wie das Opfer von einem Freund hochgehalten wird, weil er von einer Seite zur anderen schwankt. Die Leute drumherum pfeifen und feuern ihn an, während er Schluck für Schluck die Flasche leert.

Einer der Teilnehmer sei umgehend zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es in den lokalen Medien. Dort sei der 30-Jährige kurze Zeit später für tot erklärt worden.

Das Video löste in den sozialen Medien Unverständnis für ein solches Trinkgelage aus. Ein Twitter-Nutzer schrieb: „Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass das überhaupt nicht lustig ist ... es war ein Spiel, das aus allen Richtungen schief lief“. Ein anderer meinte, der Mann habe für die Dummheit „mit seinem Leben bezahlt“.

Polizeisprecher Brigadier Motlafela Mojapelo erklärte dazu: „Die Polizei in Waterval außerhalb von Louis Trichardt hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem es in einem der örtlichen Spirituosenläden im Dorf Mashamba zu einem Vorfall von offensichtlichem Alkoholmissbrauch gekommen war, bei dem die Gäste angeblich an einem so genannten Trinkwettbewerb teilnahmen“.