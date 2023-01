Trockenes, kaltes Wetter zum Wochenstart erwartet Ein Hochdruckgebiet über Deutschland sorgt zum Start der neuen Woche für trockenes Wetter. Doch es bleibt recht kalt bei Temperaturen leicht über oder unter ... dpa

dpatopbilder - Mitglieder der Gruppe «Munich Hot Springs» baden bei eisigen Temparaturen und Schneefall in einem Nebenarm des Eisbachs im Englischen Garten in München. Peter Kneffel/dpa

Offenbach -Zu Beginn der neuen Woche sorgt der Einfluss eines Hochdruckgebiets in Deutschland für weitgehend trockenes Wetter. „Die Temperatur ist weiter auf winterlichem Niveau“, sagte Jacqueline Kernn, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach, am Sonntag. Tagsüber ist am Montag demnach mit leichten Plusgraden zu rechnen. Weitgehend bleibt es trocken. Nur in der Nähe der Alpen soll vereinzelt etwas Schnee fallen.