Trockenheit in Berlin: In Kleingewässern herrscht bedrohlicher Wassermangel

Weil der Wasserverbrauch in Berlin ständig steigt und immer mehr Flächen versiegelt werden, trocknen immer mehr Teiche und Pfuhle aus. Das hat dramatische Folgen für Tiere.

Eine Erdkröte (Bufo bufo) läuft über den Boden. Viele Kleingewässer in Berlin in schlechtem Zustand. Daniel Bockwoldt/dpa

Berlin -Ganz ausgetrocknet oder nur noch Restwasser: Viele Kleingewässer in Berlin sind in schlechtem Zustand. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Berlin hervor. „Wenn nicht sofort eingegriffen wird, haben wir auf jeden Fall ein erhebliches Problem“, sagte der Fachreferent für Artenschutz, Dirk Schäuble, am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Wie aus dem „Kleingewässereport Berlin“ hervorgeht, lag mehr als die Hälfte (51,5 Prozent) der 157 untersuchten Kleingewässer trocken oder enthielt nur noch Restwasser.

Begutachtet wurden Wasserstellen in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Marzahn-Hellersdorf und Pankow. Zu Kleingewässern zählen etwa natürliche Teiche, Weiher oder Pfuhle, die kleiner als 10.000 Quadratmeter sind. Die Untersuchungen fanden im Sommer 2022 statt. Dabei wurden insbesondere solche Gewässer berücksichtigt, die potenzieller Lebensraum von Amphibien sind. Klassische Gartenteiche wurden nicht berücksichtigt.

Fast ein Viertel der Gewässer in Berlin stark zugewachsen

Knapp ein Viertel der Gewässer (rund 23 Prozent) ist laut Report in einem fortgeschrittenen Zustand der Verlandung – das heißt, dass sie stark zugewachsen sind, etwa mit Schilf. Jedes Fünfte (rund 20 Prozent) zeige eine Verbuschung, also eine beginnende oder bereits erreichte Verwaldungsphase, bei der kein Wasser mehr vorhanden sei.

Grund für den Rückgang des Wassers sind den Angaben zufolge unter anderem ein übermäßiger Flächen- und Wasserverbrauch. Durch den Bau von Häusern und Straßen würden Flächen versiegelt. Auch die mangelnde Pflege der Gewässer trage eine Mitschuld. Der Klimawandel und zu wenig Regen kämen verschärfend hinzu. Die Folge: Biotope drohten zu verschwinden, was nicht zuletzt dramatische Folgen für die Tiere habe. „Es ist fünf vor zwölf für Berlins Amphibien“, sagte Norbert Prauser vom BUND, der die Untersuchungen durchführte.

Amphibienpopulation in Berlin geht stark zurück

Weniger als die Hälfte (rund 40 Prozent) der untersuchten Kleingewässer bietet den Untersuchungen zufolge – etwa durch einen permanenten Wasserstand und Wandermöglichkeiten – gute Lebensbedingungen für Amphibien. Wegen der stark zurückgehenden Amphibienpopulation in Berlin müsse schnell gehandelt werden.

Der BUND Berlin fordert unter anderem ein Sofortprogramm zur Rettung von 50 Kleingewässern und den Aufbau einer stabilen finanziellen Basis der Bezirksämter für die Gewässerpflege. „Es reicht nicht, einen Teich zu renaturieren, aber dann in den nächsten Jahren kein Geld für die Pflege bereitzustellen“, sagte Schäuble. Manche Gewässer seien verloren, ergänzte Prauser, andere könnten wiederbelebt werden.