Tropensturm „Gabrielle“: Neuseeland ruft Notstand aus Erst im Januar kamen bei verheerenden Überschwemmungen auf der Nordinsel vier Menschen ums Leben. Jetzt zieht erneut Extremwetter über den Inselstaat. dpa

Wellington/Auckland -Nach massiven Schäden in Folge des tropischen Zyklons „Gabrielle“ hat die Regierung in Neuseeland den Nationalen Notstand ausgerufen. Es sei erst das dritte Mal in der Geschichte des Landes, dass die Behörden einen landesweiten Notstand erklärten, sagte der Minister für Notfallmanagement, Kieran McAnulty.