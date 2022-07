Berlin - Der US-amerikanische Autokonzern Tesla darf Fahrzeuge verkaufen, die in der Gigafactory in Grünheide eigentlich nur zu Testzwecken gebaut wurden. Dabei geht es um möglicherweise mehrere tausend Karosserien des Modell Y. Und das, obwohl der abschließende Genehmigungsbescheid für die Fabrik noch ausstand. Die zuständige Behörde, das Landesamt für Umweltschutz (LfU), sehe darin keinen Verstoß, berichtete der RBB.

Bereits im Januar diesen Jahres hatte das LfU dem Konzern von Elon Musk erlaubt, 2.000 Karosserien zu Testzwecken zu fertigen. Solche Vorab-Genehmigungen sind im Bundesemmissionsschutz durchaus vorgesehen, aber – für gewöhnlich – an Bedingungen geknüpft. In diesem Fall lautete die Auflage: Keines der in Grünheide produzierten Autos dürfe verkauft, sondern müsse zu internen Zwecken genutzt oder aber verschrottet werden.

Öffentlich wurde alles durch einen neugierigen Bürger

Tesla will nun aber offenbar doch einige der Autos verkaufen. Das geht, laut RBB, aus Dokumenten hervor, die der US-Konzern der Behörde im Juni zugesandt hatte. Öffentlich wurde dies, weil ein Bürger Akteneinsicht verlangt und nach dem Verbleib der unverkäuflichen E-Autos gefragt hatte.

Tesla argumentiert darin, dass sich die Auflagen des LfU inzwischen erledigt hätten, da seit März der Genehmigungsbescheid für die Fabrik vorliege. Weiter erklärte das Unternehmen von Musk, die gefertigten Fahrzeuge hätten zunächst nur der Anlagenprüfung gedient und die von der Genehmigungsbehörde zu berücksichtigenden Umweltauswirkungen würden sich durch eine Weiternutzung der Fahrzeuge – also auch einen Verkauf – nicht ändern. Außerdem seien an den Fahrzeugen „umfassende Nacharbeiten“ durchgeführt worden, und zwar erst nach der genehmigten Inbetriebnahme des Werkes.

Die Behörde folgt der Argumentation von Tesla

Auf Nachfrage teilte das LfU nun mit: Die Autos dürfen verkauft werden. Ein Sprecher der Behörde sagte: „Tesla steht es frei, Karossen, die während des Zeitraums der Erprobung der Betriebstüchtigkeit entstanden sind, aufzubereiten und bei Vorliegen der Verkehrsfähigkeit dem Verkauf zuzuführen.“ Das LfU folgt dabei der Argumentation von Tesla, dass alle Auflagen mit Erteilung des Genehmigungsbescheids erloschen seien.

Tesla äußerte sich öffentlich nicht zu den Entwicklungen. Insofern darf auch nur spekuliert werden, um wie viele Autos es tatsächlich geht, die nun auf den Markt kommen.