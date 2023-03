Putins Gurken: Billiges Gemüse aus Russland in Warschau

Trotz umfangreicher EU-Sanktionen wegen des Angriffskriegs in der benachbarten Ukraine importieren polnische Unternehmen offenbar weiterhin billiges Gemüse aus Russland. Auf Lebensmittelmärkten im Warschauer Vorort Bronisze – wenige Autostunden von der ukrainischen Grenze entfernt – werden so etwa russische Gurken feilgeboten, wie die polnische Boulevardzeitung Super Express am Donnerstag berichtete. Preislich lägen diese weit unter den zuletzt immer teureren EU-Produkten.

Grundsätzlich ist der Handel mit russischen Lebensmitteln nach derzeit geltenden Wirtschaftssanktionen erlaubt. In einer Erklärung des Europäischen Rates heißt es diesbezüglich: „Von den Ausfuhr- und Einfuhrbeschränkungen ausgenommen sind Erzeugnisse, die in erster Linie für den Verzehr bestimmt sind“. So solle trotz der verhängten Strafmaßnahmen der Schaden für die russische Bevölkerung möglichst gering gehalten werden.

Inflation: Deutschland kämpft mit Lebensmittelpreisen

Infolge des völkerrechtswidrigen Überfalls auf die Ukraine hatten viele europäische Unternehmen sich dazu entschieden, ihre Geschäfte in Russland gänzlich einzustellen. Für preisgünstiges Gemüse machen polnische Importeure offenbar eine Ausnahme. In Russland eingekaufte Gurken verfügten dabei „über alle erforderlichen Dokumente, Tests und Zertifikate“, wie ein Händler dem Zeitungsbericht zufolge sagte.

In Deutschland sind die Lebensmittelpreise zuletzt massiv in die Höhe geschossen. Für eine einzelne Gurke müsse man in Hamburg inzwischen bis zu 3,29 Euro pro Stück hinblättern, wie jüngsten Berichten zu entnehmen ist. Die starke Teuerung – gerade bei Obst und Gemüse – hat verschiedene Gründe. Zum einen haben Bauern noch immer mit den stark gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Das Wirtschaftsinstitut Ifo berichtete zudem zuletzt von Lieferengpässen und Preiskämpfen zwischen Herstellern und Händlern. Den Aufpreis zahlen am Ende die Verbraucher.