Trotz Kälte: DLRG warnt vor Betreten von Eisflächen

Der Winter hat Deutschland fest in der Hand. Auch in Berlin herrschen eisige Temperaturen, teils ist es tagsüber kaum über null Grad. Trotzdem warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in einer Pressemitteilung davor, die Eisflächen jetzt schon zu betreten.

„Das Eis braucht Zeit, um tragfähig zu sein. Auf stehenden Gewässern sollte es mindestens 15 Zentimeter, auf Bächen und Flüssen sogar 20 Zentimeter dick sein“, sagt der Leiter Einsatz im DLRG Präsidium, Alexander Paffrath. An den ersten frostigen Tagen könnten die Eisflächen noch nicht betreten werden, es bestehe Lebensgefahr.

„Das Eis sendet Signale aus, auf die ich achten muss“, rät Paffrath. Dunkle Stellen verraten: Es ist noch viel zu dünn. Hier ist die Gefahr einzubrechen besonders groß. Wenn das Eis knistert und knackt, sollte man sich flach hinlegen, um das Gewicht zu verteilen. Besondere Vorsicht sei bei verschneiten Eisflächen und an Uferzonen geboten. Auch Seen, die von Bächen durchzogen sind, können gefährlich werden.

Drei Jungen im England bei Unfall auf Eis gestorben

In England starben zuletzt drei Jungen, nachdem sie mit mehreren Kindern beim Spielen auf einem gefrorenen See durch die dünne Eisdecke gebrochen waren. Die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren seien von Rettungskräften in der Stadt Solihull nahe Birmingham geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Allerdings konnten sie dort nicht mehr gerettet werden.