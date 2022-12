Trotz Kälte und Glatteis: „Letzte Generation“ blockiert Berliner Südwesten

An fünf Autobahnauffahrten blockieren Klima-Aktivisten derzeit den Berufsverkehr in der Hauptstadt. Die Polizei ist im Einsatz.

Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ unterbrechen am Montagmorgen erneut den Verkehr im Südwesten von Berlin. Die Klima-Protestierenden blockieren nach eigenen Angaben an fünf Orten verschiedene Autobahnauffahrten der Hauptstadt. Teilweise sollen sich die Demonstrierenden dem Vernehmen nach auch an der Fahrbahn festgeklebt haben.

Die Berliner Polizei sei bereits im Einsatz, um die Aktivisten von der Straße zu holen. Ein Sprecher konnte der Berliner Zeitung Blockaden an vier Orten bestätigen. Demnach sitzen die Aktivisten aktuell am Kreuz Schöneberg, Abfahrt Sachsendamm, im Bereich Spandauer Damm, Fürstenbrunner Weg sowie an der Abfahrt Messedamm, Halenseestraße. Eine weitere Blockade finde an der Beusselstraße, Ecke Seestraße statt.

„Letzte Generation“ kritisiert Klimapolitik seit dem Sommer mit Aktionen

„Wir leisten gewaltfrei Widerstand gegen die tödliche Politik“, schreiben die Klima-Aktivisten in einem Post auf Twitter. Dazu veröffentlichen sie ein Video, dass Protestler am Montag auf einer Kreuzung in Berlin zeigt. Mit den Aktionen wollen sie sich laut einer Mitteilung „dem aktuellen Kurs der Regierung, der uns mit Vollgas in die Klimakatastrophe rasen lässt“ widersetzen.

Seit dem Sommer machen Klimaaktivisten des Netzwerks „Letzte Generation“ mit drastischen Aktionen Schlagzeilen: Sie beschütten Kunstwerke in Museen etwa mit Tomatensoße und kleben sich an die Rahmen. Sie kleben sich auch auf Straßen und auf Flughäfen-Gelände fest, in Berlin legte sie dabei einmal stundenlang den Betrieb lahm. (mit dpa)