Trotz klarem Wahlergebnis: Neuwahlen in Griechenland wohl Ende Juni

Am Tag nach dem klaren Sieg der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) bei der Parlamentswahl in Griechenland steht fest: Es wird Neuwahlen geben. Zwar erhielt der Wahlsieger und bereits amtierende Ministerpräsident und Kyriakos Mitsotakis am Montag von Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou formal das Regierungsmandat, stellte jedoch umgehend klar: „Es besteht keine Möglichkeit für eine Koalition. Ich werde das Mandat heute schon zurückgeben.“

Mitsotakis wünscht sich stattdessen Neuwahlen, die „möglicherweise am 25. Juni“ stattfinden sollen, wie der 55-Jährige am Montagmittag erklärte. Bereits im Wahlkampf warb die ND bei den Wählern dafür, alleine an der Macht zu bleiben, um handlungsfähig zu sein. Die gewünschte absolute Mehrheit erreichten die Konservativen am Sonntag aber nicht. Eine Koalition mit der zweitstärksten Partei – der Linkspartei Syriza – kommt aus politischen Gründen nicht in Frage.

Griechenland hat gewählt: Wirtschaft statt Sozialstaat

Mitsotakis' Partei kam am Sonntag im Endergebnis auf 40,8 Prozent der Stimmen – ein klarer Sieg gegenüber der linksgerichteten Syriza. Die Griechen hätten sich bei der Wahl für Stabilität und Wirtschaftsaufschwung entschieden, urteilten viele griechische Medien am Montag. Mitsotakis gilt als ausgesprochen wirtschaftsliberal und arbeitete vor seiner politischen Laufbahn unter anderem als Bankier und in der Unternehmensberatung. Im Wahlkampf ging es dem amtierenden Ministerpräsidenten vor allem um Steuerentlastungen und Investitionen. Die Syriza warb hingegen mit einem massiven Ausbau des Sozialstaats.

Das Pochen auf einen weiteren Urnengang hat für die ND überdies strategische Gründe: Eine Besonderheit im griechischen Wahlgesetz würde der Partei im Fall von Neuwahlen aller Wahrscheinlichkeit nach die Macht sichern. Denn dann würden der stärksten Partei automatisch mindestens 20 Sitze im Parlament zugeschlagen, sodass die ND bei einem ähnlich guten Abschneiden wie im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen würde.