Deutschlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal doch minimal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Damit fiel das Ergebnis etwas besser aus als Ende Juli, als die Statistiker in einer ersten Schätzung die Stagnation gemeldet hatten.

„Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 behauptet“, erklärte der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel. Im ersten Quartal 2022 war die deutsche Wirtschaft um 0,8 Prozent gewachsen.

Privater Konsum stärkt Bruttoinlandsprodukt

Mit dem kleinen Plus von 0,1 Prozent im zweiten Quartal erreichte die Wirtschaft das Vorkrisenniveau des vierten Quartals 2019, wie die Statistiker weiter mitteilten. Gestützt wurde die Wirtschaft den Angaben zufolge vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben.

Die Verbraucherinnen und Verbraucher hätten die Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen genutzt, um etwa wieder mehr zu reisen und auszugehen, erläuterte das Statistikamt. Die privaten Konsumausgaben lagen demnach 0,8 Prozent höher als im ersten Quartal.

Der Staat erhöhte seine Konsumausgaben den Angaben zufolge um 2,3 Prozent. Die Unternehmen wiederum steigerten ihre Investitionen in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge um 1,1 Prozent – auf dem Bau dagegen sanken die Investitionen nach dem „ungewöhnlich guten und milden Winter“ um 3,4 Prozent. Die Exporte im zweiten Quartal waren laut Statistikamt „stabil“ – sie legten um 0,3 Prozent zu. Die Importe stiegen stärker: um 1,6 Prozent.

„Im Frühjahrsquartal hat ein noch kräftiger privater Konsum einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts verhindert“, erklärte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien. Der Privatkonsum werde als Konjunkturstütze in den kommenden Monaten aber wegbrechen und dürfte im Winterhalbjahr sogar zu einer spürbaren Belastung für die Konjunktur werden. Insgesamt stehe die deutsche Wirtschaft derzeit am Rande der Rezession.