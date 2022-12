Trotz Öl-Embargo: Hohe Auslastung von Raffinerie in Schwedt gewährleistet Ab Januar will Deutschland kein Öl mehr aus Russland importieren. Das trifft vor allem die PCK-Raffinerie in Schwedt. Nun ist der Weiterbetrieb aber offenbar gesichert. dpa

Anlagen auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie. dpa/Patrick Pleul

Berlin -Dank einer Zusage Polens bleibt eine Auslastung der Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt von über 70 Prozent über den Jahreswechsel hinaus dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge gewährleistet. Das sagte Staatssekretär Michael Kellner am Donnerstag im Bundestag. Ab Januar soll wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kein russisches Öl mehr importiert werden. Bereits seit Anfang Dezember darf russisches Rohöl per EU-Beschluss nur noch in Ausnahmefällen in die Union eingeführt werden.