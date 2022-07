Nach der Einigung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide haben die unter internationaler Vermittlung festgelegten drei Häfen am Schwarzen Meer mit der Vorbereitung der Transporte begonnen. Die Arbeiten für die Wiederinbetriebnahme der Häfen in Odessa, Tschornomorsk und Juschnyj seien im Gange, teilte die für die Seehäfen zuständige Behörde bei Facebook mit.

Gemäß der am Freitag in Istanbul getroffenen Vereinbarung würden die Schiffsverbände für den Getreideexport über den Seeweg vorbereitet, hieß es. Gebildet werde eine Karawane, die von einem Leitschiff angeführt werden solle. Die Behörde forderte Reedereien auf, ihre Schiffe dafür anzumelden.

Die Vorbereitungen liefen ungeachtet der russischen Raketenangriffe vom Samstag auf den Hafen in Odessa. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte eingeräumt, militärisch genutzte Infrastruktur des Hafens beschossen zu haben. Das löste Ängste aus, das Getreide-Abkommen könne noch platzen.

Trotz Raketenangriff auf Hafen von Odessa: Getreide-Deal nicht geplatzt

Zwar wurden nach ukrainischen Angaben keine Getreidesilos getroffen bei dem Beschuss mit „Kaliber“-Raketen. Von „offensichtlicher russischer Barbarei“ sprach jedoch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende. Aus russischer Sicht ist der Anschlag vom Samstag ein klarer Warnschuss für die Ukraine.

Es sei ein Objekt militärischer Infrastruktur beschossen worden, räumte das russische Außenministerium ein. Sprecherin Maria Sacharowa wies am Sonntag Kritik zurück, dass Vereinbarungen mit Russland keinen Bestand hätten, und verwies auf die laufende Afrika-Reise von Außenminister Sergej Lawrow. Dieser hatte ebenso wie der Kreml erklärt, dass das Getreide wichtig sei im Kampf gegen den Hunger.

Russland hatte am Freitag in dem Abkommen zugesichert, Schiffe für den Export über einen Seekorridor fahren zu lassen und nicht zu beschießen. Auch die drei beteiligten Häfen dürfen demnach nicht angegriffen werden. Es geht dabei unter anderem um die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide. Die unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnete Einigung sieht vor, die Exporte von einem Kontrollzentrum in Istanbul überwachen zu lassen.