Reicht die Rundfunkgebühr nicht mehr für eine vernünftige Fußballberichterstattung? Nach Einschätzung des Grimme-Instituts wird das so kommen. ARD und ZDF werden sich demnach künftig keine teuren Sportrechte mehr leisten können. „Wir brauchen die Akzeptanz, und Fußball verbindet“, sagte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung (Montag). „Aber das ist etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich perspektivisch nicht mehr leisten kann und nicht mehr leisten wird.“

Gerlach kritisierte das kürzliche Sommerinterview des ZDF mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Zwar müssten Vertreter aller demokratisch gewählten Parteien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Wort kommen, sagte sie. Ob ein solches Sommerinterview mit dem AfD-Chef das richtige Format sei, sei aber „vielleicht zweifelhaft“.

Gerlach: ARD und ZDF müssen gute Gründe für Beitragsfinanzierung liefern

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei gefordert, immer wieder neu eine Begründung für seine Beitragsfinanzierung zu liefern, sagte Gerlach. Dazu bedürfe es eines unabhängigen, werteorientierten und wissensbasierten Programms. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssten ihren Beitrag zu Aufklärung und Bildung leisten.

Das schließe auch Unterhaltungssendungen ein, erklärte die Grimme-Chefin. Sie wünsche sich allerdings, dass mehr von den „Schätzen aus der Mediathek“ im linearen Fernsehen zu attraktiven Zeiten programmiert werden. „Denn das ist doch der Reiz“, sagte sie: „dass ich dort von Sendungen auch mal überrascht werde“.

Das renommierte Grimme-Institut mit Sitz in Marl feiert am kommenden Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Die gemeinnützige Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung, die sich mit Medien und Kommunikation beschäftigt, wurde am 23. September 1973 gegründet. Das Institut vergibt jährlich den Grimme-Preis für hochwertige Fernsehsendungen, den Deutschen Radiopreis und den Grimme Online Award.