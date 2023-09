Ukraine widersetzt sich Russland: Zweites Getreideschiff erreicht die Türkei

Mit Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen der Vereinten Nationen Mitte Juli, wurde auch der Transport von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Dennoch kam am frühen Sonntagmorgen der Frachter „Aroyat“ über den südlichen Ausgang des Bosporus, das Marmarameer, mit ukrainischem Getreide in Istanbul an, wie aus Daten der Websites Marine Traffic und Vessel Finder hervorgeht.

Das Schiff hat 17.600 Tonnen Weizen geladen, die für Ägypten bestimmt sind. Am Donnerstag hatte mit der „Resilient Africa“ bereits ein erstes Getreideschiff die Türkei erreicht. Beide Frachter hatten zuvor den ukrainischen Hafen Tschornomorsk angesteuert, um die Tonnen an Weizen an Bord zu nehmen. Es waren die ersten Getreidefrachter, die seit dem Ende des Abkommens mit Moskau über das Schwarze Meer einen ukrainischen Hafen erreichten.

Ukraine widersetzt sich der Ankündigung aus Russland

Russland und die Ukraine sind beide große Getreideexporteure, die mit den Ausfuhren viel Geld verdienen. Die Vereinbarung vom 22. Juli 2022, die bereits zweimal verlängert wurde, sollte trotz des russischen Angriffskriegs die sichere Durchfahrt von mit Getreide beladenen Schiffen aus drei Schwarzmeer-Häfen der Ukraine durch den Bosporus gewährleisten. Im vergangenen Jahr wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt. Ohne den Export würden der Ukraine wichtige Einnahmen für den Staatshaushalt verloren gehen.

Deshalb öffnete die Ukraine Anfang August von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe. Seitdem fuhren bereits mehrere Frachter von ukrainischen Häfen aus durch das Schwarze Meer – und nun auch die ersten zwei mit Getreide beladenen Schiffe. Mit dieser Handlung missachtet die Ukraine die russische Ankündigung, nach dem Auslaufen des Abkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine im Schwarzen Meer ins Visier zu nehmen. Wie erwartet haben die militärischen Spannungen im Schwarzen Meer seitdem zugenommen. Russland griff die ukrainische Hafeninfrastruktur an der Küste und entlang der Donau an, während Kiew russische Schiffe attackierte.