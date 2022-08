Die Ehefrau von Kremlsprecher Dimitri Peskow, Tatjana Nawka, ist womöglich illegal in ein EU-Land eingereist – um dort zu feiern. Auf Instagram postete die ehemalige russische Eiskunstläuferin am Freitag ein Video, das sie auf einer Party zeigt. Sie zerschlägt Porzellanteller auf dem Boden, im Hintergrund läuft die Musik des berühmten Sirtaki-Tanzes. Dazu schreibt die 47-Jährige: „In Griechenland gehört es zur nächtlichen Unterhaltung, Geschirr auf dem Boden zu zerschlagen. Sieht für mich nach Spaß aus, was meint ihr dazu?“

Nawka hat 1,2 Millionen Follower. Rund 10.000 Nutzer haben den Beitrag bisher mit „Gefällt mir“ markiert. In Griechenland löst der Post hingegen Empörung aus. Denn: Die Ehefrau von Dimitri Peskow und die gemeinsame Tochter Elisaweta stehen auf der Liste der von der Europäischen Union sanktionierten Russen.

Einige Internet-Nutzer fragen sich nun: Hat die mutmaßliche Einreise Nawkas Konsequenzen? Ihr anscheinender Partyausflug nach Griechenland geschieht genau in der Zeit, in der in Europa über ein Verbot von Touristenvisa für russische Bürger debattiert wird. Griechische Journalisten fordern auf Twitter Erklärungen von staatlichen Stellen. Bisher gibt es jedoch noch keine offiziellen Stellungnahmen zu dem Video.