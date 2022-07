Gerhard Schröder macht offenbar gerade „ein paar Tage Urlaub“ in Moskau. Das erklärte der ehemalige Bundeskanzler gegenüber einem Reporter von ntv. Schröder sagte demnach weiter: „Moskau ist halt eine schöne Stadt.“ Der Ex-Kanzler steht seit Monaten wegen seiner Nähe zu Russland und seiner Haltung im Ukraine-Krieg in der Kritik. Seinen Urlaub will er davon aber wohl nicht beeinflussen lassen.

Als der Reporter Schröder darauf aufmerksam machte, dass er sich gerade nicht weit entfernt vom Kreml und vom russischen Ölkonzern Rosneft befinde, antwortete der Ex-Kanzler: „Ist das so? Ach ja, stimmt, da haben Sie recht.“ Für ein längeres Interview stünde er nicht zur Verfügung, da er sich im Urlaub befinde.

Letzte Reise Schröders nach Moskau im März

Der ehemalige Kanzler hatte nach erheblichem Druck seinen Posten im Aufsichtsrat des Unternehmens Rosneft aufgegeben und einen angebotenen Aufsichtsratsposten beim Gaskonzern Gazprom abgelehnt.

Zuletzt war Gerhard Schröder im März nach Russland gereist, um dort Gespräche mit Präsident Wladimir Putin zu führen. „Ich werde meine Gesprächsmöglichkeiten mit Präsident Putin nicht aufgeben“, erklärte Schröder gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Nach Ansicht vieler Parteikollegen hat sich Schröder seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine nicht genügend von Russland distanziert. Aktuell läuft in der SPD daher ein Verfahren für einen möglichen Parteiausschluss.