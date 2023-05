Trotz unpünktlicher Züge: Deutsche Bahn zahlt Prämien an tausende Mitarbeiter

Trotz massiver Beschwerden über regelmäßige Zugverspätungen und eine marode Infrastruktur haben tausende Führungskräfte der Deutschen Bahn im April teils hohe Prämien erhalten. Wie eine gemeinsame Recherche des NDR und der Süddeutschen Zeitung ergab, summieren sich die Auszahlungen im Rahmen der „Erfolgsbeteiligung“ auf mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag. Insgesamt 30.000 Beschäftigte hätten einen Bonus erhalten, darunter rund 3800 Führungskräfte.

Aus Bahnkreisen hieß es zu dem Bericht vom Mittwochabend, dass die Deutsche Bahn mit den Prämien lediglich „die teils seit Jahrzehnten geltenden Arbeitsverträge der Beschäftigten, zu denen Tarifmitarbeitende und Führungskräfte zählen“, erfülle. Der NDR zitierte einen Bahn-Sprecher, dem zufolge die Auszahlung des Geldes Ende April erfolgt sei.

Deutsche Bahn: Pünktlichkeitsziele für 2023 schon jetzt verfehlt

Die Bahn steht derzeit unter anderem aufgrund der geringen Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr stark in der Kritik. Im vergangenen Jahr erreichten die Fernverkehrszüge lediglich 65,2 Prozent der Halte pünktlich. Das Ziel für 2023, eine Quote deutlich über 70 Prozent, ist nach der Leistung in den ersten vier Monaten nur noch schwer zu erreichen. Daneben kämpft die Bahn mit einer veralteten Infrastruktur und daraus folgenden Baustellen.

Die Pünktlichkeit sowie die Kundenzufriedenheit sind dem NDR-Bericht zufolge eigentlich Teil der Boni-Berechnung, wurden demnach aber dieses Mal mit null Prozent gewichtet. Stattdessen habe man sich auf die Erfolge bei den Punkten Mitarbeiterzufriedenheit, Frauen in Führungspositionen, Erreichen finanzieller Ziele und persönliche Ziele konzentriert.

Von den Sonderzahlungen zunächst ausgenommen war dem Medienbericht zufolge der Konzernvorstand. Diese Zahlungen würden derzeit noch geprüft.