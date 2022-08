Massen von Techno-Fans ziehen seit dem frühen Samstagnachmittag durch Berlin. Bei der letzten großen Techno-Parade des Jahres, dem „Zug der Liebe“, ertönen von insgesamt 13 Trucks wummernde Bässe. Beim Start des Aufzugs um kurz nach 14 Uhr sollen es laut Polizei rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen sein. Trotz Unwetter-Warnungen strömten weitere Techno-Anhänger zur Parade. Die Polizei sprach am späten Nachmittag von etwa 9000 Menschen. Da heftige Regenschauer bisher ausblieben, sei die Zahl der Raver am Abend noch weiter angestiegen.

Bei dem Aufzug, der in diesem Jahr unter dem Demo-Motto „Sichtbar machen“ stattfindet, wirken wieder verschiedene Vereine mit – darunter Reporter ohne Grenzen, die Berliner Obdachlosenhilfe und die Clubcommission Berlin. Das Ziel der diesjährigen Veranstaltung sei es, den sozialen Organisationen und Berliner Vereinen eine „mediale Reichweite“ zu geben, so die Organisatoren der Parade.

dpa/Annette Riedl „Bass gegen Rechts“ steht auf einem Schild in der tanzenden Menschenmenge.

„Die Stimmung ist super, alle sind gechillt“, sagte ein Sprecher des Vereins „Zug der Liebe“. „Das heißt für uns: kleinen sozialen Organisationen und Berliner Vereinen eine große Präsentationsfläche zu geben“, erklärte der Vereinssprecher. Ehrenamtliche und ihre Organisationen sollen so mehr Spender und neue Mitglieder gewinnen. Der Veranstalter hatte trotz der Unwetter-Warnungen bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet. Am Abend war zunächst unklar, wie viele es dann tatsächlich waren.

„Zug der Liebe“ – das ist die Route

Die Route führte die Musiktrucks von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg. Vom Mauerpark aus ging es über die Petersburger Straße in Friedrichshain am Bersarinplatz vorbei. Anschließend tanzten die Techno-Jünger über die Frankfurter Allee/Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz.

True Berliner #zugderliebe pic.twitter.com/52oBRjqRvf — Andrei Nasonov 🇺🇦 (@nsnvandrey) August 24, 2019 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Danach ging es am Ostbahnhof vorbei, dann über die Köpenicker Straße und Heinrich-Heine-Straße zum Ziel: dem Moritzplatz. Gegen 22 Uhr soll der Techno-Zug beendet sein. Eine ausschweifende Afterparty findet anschließend im nahe gelegenen Club Ritter Butzke statt.

Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter mit strikten Auflagen zu kämpfen. So zogen laut Polizei nur etwa 4000 Techno-Fans durch Berlin. Der Zug musste dann auch noch vorzeitig beendet werden, da laut Polizei zu viele Raver gegen die Corona-Regeln verstoßen hätten.

Am heutigen Samstagabend könnte hingegen der angekündigte Starkregen die Stimmung trüben. Laut Wetterdienst werden Sturmböen, Gewitter und starke Regengüsse erwartet. Ein Mitarbeiter des Lagedienstes der Berliner Feuerwehr rechnete auf Anfrage jedoch nicht damit, dass der „Zug der Liebe“ noch ins Wasser fällt.