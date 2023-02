Trotz Verbots: Autofahrer fahren offenbar durch gesperrte Friedrichstraße 

Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte ist seit dem 30. Januar wieder zwischen Leipziger Straße und Französischer Straße für Autos gesperrt. Einem Bericht der Berliner Morgenpost zufolge sollen sich aber Autofahrer nicht immer an das neue Verbot halten und die Straße trotzdem durchfahren.

Nach langem Hin und Her hat sich Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) durchgesetzt und das Teilstück wieder zur Fußgängerzone gemacht. Das betroffene Straßenstück kann jedoch von den nicht abgesperrten Querstraßen und Kreuzungen aus trotzdem mit dem Auto erreicht werden. Um den Verkehr in dem betroffenen Bereich der Friedrichstraße zu verringern, wurde in der Taubenstraße, die quer verläuft, ein Zebrastreifen errichtet.

Die Friedrichstraße ist im Rahmen des Wahlkampfs zum Politikum geworden. Zwischen dem 29. August 2020 und dem 22. November war das Teilstück schon mal gesperrt. Weil eine Händlerin klagte, musste Verkehrssenatorin Jarasch die Sperrung wieder aufheben. Ende Januar wurde der Abschnitt wieder auf Betreiben der Verkehrssenatorin gesperrt.