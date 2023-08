„Mental Load“ zu hoch? Haushalt bleibt trotz Job meist Frauensache

Um die Alltagsorganisation bei Paaren und Familien kümmern sich überwiegend Frauen, selbst wenn sie voll berufstätig sind. Wie der Spiegel am Dienstag unter Verweis auf die Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung berichtete, tragen vor allem Frauen den „Mental Load“, und zwar unabhängig davon, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Eine Reduzierung der Arbeitszeit führt demnach nicht dazu, dass sie die Belastung als weniger stark empfinden.

Männer dagegen schätzten ihren Anteil an der kognitiven Arbeit im Haushalt stets gleich ein, egal ob sie in Haushalten mit oder ohne Kinder leben, in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.

Frau trägt Hauptlast: Männer überschätzen ihren Anteil an der Hausarbeit oft

Dass Frauen und Männer ihren Anteil an häuslicher Arbeit unterschiedlich einschätzen, überrasche sie nicht, sagte die Studienleiterin Yvonne Lott. „Frühere Studien haben gezeigt, dass Männer ihren Anteil an der Hausarbeit generell eher überschätzen.“ Auch wenn die Partnerin die Hauptlast trage, neigten Männer eher zu der Behauptung: „Wir machen das gemeinsam“.

Dem Spiegel zufolge handelt es sich bei der Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung um die erste quantitative Studie zu diesem Thema in Deutschland. Befragt wurden mehr als 2200 erwerbstätige oder Arbeit suchende Bürgerinnen und Bürger.