Berlin - Die Sonne kommt am Freitag in Berlin und Brandenburg nur wenig zum Vorschein. Wie der der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll es ab dem Mittag in Berlin und Brandenburg regnen. Demnach werden vor allem im Norden und Süden Brandenburgs Gewitter mit frischen Windböen mit bis zu 60 km/h erwartet. Das entspricht einer Windstärke von sieben. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad. In der Nacht zu Samstag ändert sich die Wetterlage kaum. Es bleibt weiterhin regnerisch mit Tiefstwerten bis zu 10 Grad.

Auch am Samstag sollten die Menschen in Berlin und Brandenburg den Regenschirm zur Hand haben. Immer wieder kommt es zu Schauern und Gewittern. Ein frischer Westwind sorgt für mäßige Temperaturen zwischen 14 und 16 Grad.