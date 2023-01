Am Sonntag kann es in Berlin zu Schneeregen kommen. Die neue Woche startet bewölkt und regnerisch. Mancherorts wird es glatt.

Trübe Wetteraussichten in Berlin: Wolken und Sprühregen am Sonntag

Am Sonntagvormittag fällt in Berlin und Brandenburg etwas Schnee oder Schneeregen, mitunter kann es glatt werden. Im Verlauf des Tages ist der Himmel größtenteils bedeckt und es kann Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Es wird etwas milder als die letzten Tage - die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und fünf Grad.

Neue Woche startet bewölkt und regnernisch

In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt und zunächst trocken. Später kann es regnen oder schneien, mancherorts wird es glatt. Die Tiefstwerte liegen bei vier bis null Grad. Am Montag weht aus Westen ein frischer Wind mit teils stürmischen Böen. Neben vielen Wolken gibt es Schneeregen- und Graupelschauer bei Höchsttemperaturen zwischen vier und sieben Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es grau, gelegentlich mit Regen oder Schnee. Die Temperaturen fallen auf drei bis null Grad. Am Dienstag wird es erneut wolkig und teils regnerisch, bei Höchstwerten um sechs Grad. Vorübergehend frischt der Wind aus Südwesten auf.