Die Berliner Polizei hat auch im zweiten Pandemiejahr weniger Straftaten registriert. Die Polizei habe im Jahr 2021 rund 482.000 Straftaten erfasst – 4,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der Vorstellung der Kriminalstatistik am Freitag in Berlin. Die neue Statistik sei der erste Überblick über einen ausschließlich durch Corona geprägten Zeitraum.

Demnach fiel die Zahl erstmals seit 2012 unter die Marke von 500.000 erfassten Straftaten. Je 100.000 Einwohner wurden 13.158 Taten erfasst – das sei der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung Berlins. Die Aufklärungsquote sank im Vergleich zum Vorjahr von 46,1 Prozent auf 45,3 Prozent, sei aber immer noch der zweithöchste Wert der vergangenen Jahre.

In der Kriminalstatistik sind nur die registrierten Verbrechen erfasst. Taten wie Morde, Überfälle, Einbrüche und Autodiebstähle werden zu einem sehr großen Teil statistisch aufgelistet, weil Opfer sich fast alle bei der Polizei melden. Die meisten Drogendelikte, Ladendiebstähle und Beleidigungen werden aber nicht erfasst. Auch Körperverletzungen, sexuelle Belästigungen und sexueller Missbrauch von Kindern werden oft nicht aufgedeckt – und tauchen deshalb in keiner Statistik auf. Daher ist die Aussagekraft von Kriminalstatistiken nur in bestimmten Bereichen aussagekräftig.

Spranger wies dennoch darauf hin, dass Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern noch ganz oben in der Kriminalstatistik liege. „Das heißt also auch, dass wir noch viel für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt tun müssen“, sagte Spranger.

Betrug mit Corona-Soforthilfen und gefälschte Impfpässe

Die Pandemie habe sich auf die Straftaten-Entwicklung ausgewirkt: So habe es weniger erfasste Diebstähle und Einbrüche gegeben, dafür sei mehr betrogen worden, zum Beispiel im Online-Handel und bei Corona-Soforthilfen und in Testzentren, sagte Spranger. Auch gab es mehr Fälschungsdelikte, insbesondere bei dem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, wie falschen Impfpässen, Testzertifikaten und Genesenen-Bescheinigungen.