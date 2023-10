Nach umstrittener Abstimmung: Ministerin eines EU-Staates fordert Austritt aus der UN

Am vergangenen Freitag sprach sich eine große Mehrheit der UN-Vollversammlung für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen aus. Bei einer Dringlichkeitssitzung stimmten von den 193 Mitgliedstaaten der Uno 120 Staaten für die Resolution, 14 Staaten votierten dagegen, 45 Staaten enthielten sich, darunter Deutschland.

Neben Israel und den USA gehört auch Tschechien zu den Staaten, die gegen diese Resolution stimmten. Nun forderte die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova den Austritt ihres Landes aus den Vereinten Nationen.

Cernochva: „Ich schäme mich für die Uno“

Cernochova äußerte sich bereits am Samstagabend auf X zur Annahme der Resolution: „Vor genau drei Wochen hat die Hamas mehr als 1400 Israelis ermordet, was gemessen an dessen Bevölkerungszahl mehr Opfer bedeutet als die militante islamistische Organisation Al-Kaida am 11.9.2001 in den USA ermordete. Und nur 14 Länder einschließlich unserem haben sich klar und unmissverständlich gegen diesen beispiellosen terroristischen Angriff gestellt!“

Weiter heißt es: „Ich schäme mich für die Uno. Meiner Meinung nach hat die Tschechische Republik in einer Organisation von Terroristen-Fans, die das Grundrecht auf Selbstverteidigung nicht respektiert, nichts verloren. Treten wir aus.“

Vím, že je dnes významný den pro 🇨🇿 a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické… pic.twitter.com/gd1hk8vdZU — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 28, 2023

In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes erklärte Außenministerin Annalena Baerbock die Stimmenthaltung Deutschlands: „Weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug gefordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, der Resolution am Ende nicht zuzustimmen.“

Deutschland habe in den vergangenen Tagen „intensiv darauf hingearbeitet, zu einer ausgewogenen Nahost-Resolution zu kommen“, heißt es in der Erklärung. Die Resolution der UN-Vollversammlung ist nicht rechtlich bindend, ihnen wird eher eine symbolische Wirkung beigemessen. Israels Außenminister Eli Cohen bezeichnet die Entscheidung der Mehrheit der UN-Mitglieder auf X als einen „verabscheuungswürdigen Ruf“.