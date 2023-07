Für Milan Kundera waren dies die schönsten Worte in tschechischer Sprache: „Stýská se mi po tobe.“ Zu Deutsch: Ich habe Nostalgie nach dir. Ich kann den Schmerz über deine Abwesenheit nicht ertragen. Doch wie zur großen Liebe der große Schmerz gehört, so ist die Rückkehr nach einer Trennung meist zum Scheitern verurteilt – sowohl in der Liebe als auch in geografischer Hinsicht. Was gewesen ist, lässt sich nicht wiederherstellen. Diesen Schmerz zu ertragen, ist eine der Aufgaben, die das Leben stellt. Kunderas Protagonisten, das fällt auf, wenn man seine frühen Bücher wieder liest, waren bereits Heimkehrer, bevor sie zu Flüchtlingen wurden.

Mit Vorliebe kommen Sie an die Schauplätze ihrer Vergangenheit zurück, spüren eine alte oder verpasste Liebe auf, wollen Versäumtes nachholen oder eine Schuld begleichen – und verlieren sich irgendwo zwischen Erinnerung und Gegenwart. Dass sich dieses Bild auf die Situation des Emigranten übertragen lässt, der seine alte Heimat wieder besucht, hat Kundera am eigenen Leib erfahren.

Milan Kundera, 1929 im tschechoslowakischen Brünn (Brno) geboren, war als Lyriker, Dramatiker und Essayist hervorgetreten, bevor seine ersten Erzählungen, die er später zum „Buch der lächerlichen Liebe“ erweiterte, ihn Anfang der 60er-Jahre einem breiteren Publikum bekannt machten. Der Durchbruch als Romancier gelang ihm 1967 mit dem Werk „Der Scherz“. Sein erster Roman zeigt in virtuoser Form bereits vieles von dem, was Kundera in den folgenden Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten europäischen Autoren machte: die betörende Mischung aus Leichtigkeit und Melancholie, aus ironischem Humor und existenzialistischem Ernst.

Die Unerbittlichkeit des stalinistischen Polizeiapparats

Liebe und Politik, Philosophie und Erotik begegnen sich auf dem Spielfeld des Lebens. Ort des Geschehens: die kommunistische Tschechoslowakei. Ludvik ist verärgert. Marketa hat seine Einladung ausgeschlagen und fährt stattdessen zu einer politischen Schulung der Kommunisten. Mit einem Scherz will er sich rächen. „Optimismus ist Opium für die Menschheit“, schreibt er ihr auf einer Postkarte. „Ein gesunder Geist stinkt nach Dummheit. Es lebe Trotzki!“

Mit den Konsequenzen allerdings hat Ludvik nicht gerechnet. Der stalinistische Parteiapparat, allen voran der unerbittliche Zemanek, demütigt Ludvik, besorgt seine Entlassung von der Universität und die Einberufung zum Militär. Auch Marketa lässt Ludvik fallen. Als er nach Jahren wieder Fuß in der Gesellschaft fasst, sucht Ludvik ein zweites Mal Vergeltung, nun an Zemanek, den er für sein Unglück verantwortlich macht. Er verführt dessen Frau Helena, ahnt aber nicht, dass Zemanek und seine Gattin längst getrennte Wege gehen. Helena verfällt Ludvik und unternimmt, als sie seine wahren Motive erkennt, einen Selbstmordversuch. Wieder ist die Rache gescheitert. Zurück bleibt der Einzelne, eine Mischung aus Opfer und Täter, der die Vergangenheit mit sich selbst ausmachen muss.

Mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes verliert Kundera 1968 seine Stellung als Dozent an der Filmhochschule. Nachdem er in den 1950er-Jahren überzeugter Kommunist gewesen war und bis Anfang der Sechziger ein relativ angepasstes Leben geführt hatte, wurde er während des Prager Frühlings und dessen brutaler Niederschlagung eine Galionsfigur des intellektuellen Widerstands. Kundera erhält Publikationsverbot, seine Bücher werden aus den Buchhandlungen entfernt. Die folgenden Romane „Abschiedswalzer“ und „Das Leben ist anderswo“ erscheinen 1973 zuerst in französischer Übersetzung, die Originale später in einem Exilverlag.

Zwei Jahre darauf erhält der Autor den Ruf, eine Gastprofessur in Rennes zu übernehmen und verlässt mit seiner Ehefrau die Tschechoslowakei. In Paris nimmt Kundera eine Dozentur für Literaturwissenschaft an. Als er 1978 sein „Buch vom Lachen und Vergessen“ veröffentlicht, entzieht ihm die Tschechoslowakei die Staatsbürgerschaft.

Der moderne Mensch hat sein Recht an der Tragödie verloren

Im Roman, der sich abermals kritisch mit den Verhältnissen in seiner Heimat auseinandersetzt, vor allem aber eine poetisch-musikalische Meditation über unser Dasein auf Erden ist, schlägt sein ästhetisches Programm radikal zu Buche: Der Roman bietet keine einheitliche Handlung, sondern variiert ein Set existenzieller, ewiger Themen: Liebe, Sex, Spiel, Ernst, Jugend, Alter, Erinnerung, Vergessen, Treue, Verrat, Heimat, Exil.

„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, 1984 publiziert und erst 22 Jahre später in Tschechien erscheinend, macht Kundera zum internationalen Star. Die Liebesgeschichte von Tomas und Teresa, später erfolgreich verfilmt, wird zu einem Weltbestseller. Was aber hat es mit dieser schwierigen Leichtigkeit eigentlich auf sich? „Die Geschichte ist genauso leicht, wie ein einzelnes Menschenleben, unerträglich leicht, leicht wie Federn, wie aufgewirbelter Staub, wie etwas, das morgen nicht mehr sein wird.“ Der moderne Mensch, sagt Kundera, hat sein Recht an der Tragödie verloren. Sein persönliches Drama, sei es auf der großen Bühne der Historie oder der kleinen des Privaten, ist so unerträglich leicht, dass seine Bedeutungslosigkeit Furcht und Schrecken hervorruft.

Kundera hat stets betont, dass er keine politischen Bücher schreibe und dass die historischen Gegebenheiten lediglich Folien seien, auf denen die Romanfiguren grundlegende Situationen erlebten. Doch was wären die großen Romane Kunderas ohne den Hintergrund der politischen Situation in der Tschechoslowakei?

Der elektrisierende Erfolg des Romans hat zweifellos auch etwas mit der reichen und verführerischen Assoziationskraft des Titels zu tun. Eine unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist evident, ohne den philosophischen Überlegungen des Autors folgen zu müssen. Das Verständnis, das jedem Leser unmittelbar einleuchtet, hat sich 1988 auch der amerikanische Regisseur Philip Kaufman zu eigen gemacht, als er Kunderas Roman 1988 als Film adaptierte, ohne sich sonderlich streng an die Vorlage zu halten.

Verfilmung mit Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis

Kaufman beleuchte den Zusammenhang zwischen den historischen Ereignissen und „persönlichem Schicksal“ nur am Rande, urteilte das „Lexikon des internationalen Films“, zeige jedoch ein „Gespür für Orte, Gegenstände und vor allem Körper“, mit dem er „das Spannungsfeld von Sexualität und Gefühl“ thematisiere. Die einfühlsame Spielweise von Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis verlieh dem Film eine Aura, mit der sich suggestive Filmerzählung ganz mühelos vom Roman emanzipierte, ohne diesem zu schaden oder in ein falsches Licht zu setzen.

Seit „Die Unsterblichkeit“ (1990) haben Kunderas Werke keine tschechischen Schauplätze und Figuren mehr. Mit „Die Langsamkeit“ (1994) schreibt der Autor erstmals in französischer Sprache. Die Abgehobenheit und Distanziertheit der französischen Romane jedoch bringen Enttäuschungen mit sich, es fehlt an sozialer Realität, die Kunderas Spiel mit seinen Figuren stets den notwendigen Widerstand bot. Erst mit seinem Roman „Die Unwissenheit“ (2000) findet Kundera wieder das Lob der Leser: Ein Mann und eine Frau kehren nach Jahren der Emigration wieder nach Prag zurück, kommen sich näher und scheitern doch jeder für sich. „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“ (2014), mit dem sich Kundera nach langer Pause dann wieder als Romancier zurückmeldet, fällt bei den Kritikern als eine Art Altersweisheitskitsch durch.

Wiederholt wurde Milan Kundera auch als Kandidat für den Nobelpreis ins Spiel gebracht, den er jedoch nie erhielt. Mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurde er trotzdem, darunter den Europäischen Literaturpreis 1982, den Nelly-Sachs-Preis und den Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur 1987. Zuletzt wurde er 2020 mit dem Franz-Kafka-Preis der Prager Franz-Kafka-Gesellschaft ausgezeichnet.

In den letzten Jahren gab es noch einmal große Aufregung um den berühmten Schriftsteller. Aufgefundene Dokumente in Prag sollten angeblich belegen, dass der 20-Jährige einen Antikommunisten denunziert und damit ins Arbeitslager gebracht habe. Kundera leugnete die Vorwürfe, und ein Zeuge gab an, jemand anderes habe den Verrat begangen. In den Medien meldeten sich seitdem immer wieder Gegner und Unterstützer des Autors. Kundera war auch ein bedeutender Essayist und Romantheoretiker. In den lesenswerten Büchern „Die Kunst des Romans“ (1986/2006) und „Der Vorhang“ (2005) präsentiert er uns seine großen Vorbilder und Meister: Cervantes, Sterne, Flaubert, Kafka, Musil und Gombrowicz.



Am Dienstag sei der 94-Jährige nach langer Krankheit gestorben, sagte die Sprecherin der Milan-Kundera-Bibliothek in seinem Geburtsort Brünn, Anna Mrazova, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Viele Freunde und Leser werden nun klagen: Wir haben Nostalgie nach dir, Milan!