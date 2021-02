NeukaledonienIm Archipel der Loyalitätsinseln (Loyalty Islands) im Pazifik hat es am Mittwoch ein heftiges Erdbeben gegeben. Das Beben in der zu Neukaledonien gehörenden Region hatte nach Angaben des seismischen Netzwerks Geofon in Potsdam eine Stärke von 7,6 und ereignete sich in einer Tiefe von 29 Kilometern.

Nach Daten des United States Geological Survey (USGS) war es das stärkste von insgesamt fünf Beben, die sich innerhalb von einer Stunde südöstlich der Inselgruppe ereignet haben.

Laut Frühwarnsystemen könnte es zu Tsunamis rund um andere Pazifikinseln wie Vanuatu, Fidschi und Tuvalu, aber auch Neuseeland kommen.