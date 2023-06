Erst am Freitag sorgte eine Sabotage an Wasserhähnen für einen erheblichen Schaden. Nun musste nach einem weiteren Wasserschaden das Chemiegebäude gesperrt werden.

Blick auf den Eingang zum Hauptgebäude der TU: Am Montag zerstörte ein Wasserrohrbruch einen Seminarraum.

Blick auf den Eingang zum Hauptgebäude der TU: Am Montag zerstörte ein Wasserrohrbruch einen Seminarraum. Monika Skolimowska/dpa

Wegen eines Wasserschadens hat die Technische Universität (TU) Berlin am Montag das Chemiegebäude an der Straße des 17. Juni sperren müssen. Vier Stockwerke sind nach Angaben der TU von dem massiven Wasserschaden betroffen. Als Ursache dafür wurde ein stark korrodiertes Rohr ausgemacht.

In der zweiten Etage des Gebäudes wurde ein Seminarraum komplett zerstört. Die Decke konnte dem zufließenden Wasser nicht standhalten und brach unter der Last zusammen. Das Wasser breitete sich auch in den Fluren des Gebäudes aus, heißt es weiter.

Großer #Wasserschaden im Chemiegebäude der #TUBerlin – Rohrbruch führt dazu, dass ein Seminarraum komplett zerstört wurde, 19 Räume/Labore müssen geschlossen werden. Der Sanierungsstau unserer Uni beträgt 2,4 Mrd. Euro. ℹ️ https://t.co/Boxa29TsWY — TU Berlin (@TUBerlin) June 19, 2023

TU Berlin: Wasserrohrbruch lässt Arbeitsräume unbenutzbar werden

Aus einem aktuellen Bericht der TU geht hervor, dass 19 Räume von den Schäden betroffen sind. Darunter Arbeitsräume und Labore der anorganischen Chemie sowie der Materialchemie, die momentan nicht genutzt werden können.

Erst in der vergangenen Woche musste die TU ihr gesamtes Mathegebäude nach einem Wasserschaden schließen. Der Schaden ist dort auf Sabotage zurückzuführen: Unbekannte hatten zwei Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht.